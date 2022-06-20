Родителям предложили скинуться на ремонт школы перед сносом в российском городе

В Екатеринбурге родителям предложили скинуться на ремонт школы перед сносом

Родителям учащихся одной из школ в Екатеринбурге предложили скинуться на ремонт учебного заведения, которое в скором времени снесут. Сдать деньги попросил новый директор, уточняет информационное агентство URA.RU.

Власти планируют снести школу в 2024-2025 году и построить на ее месте новую при наличии необходимых средств. Родители отметили, что сейчас здание находится в очень плохом состоянии и небольшой ремонт не поможет. «Зачем нам вкладываться в это болото? Если хотят новую школу построить. Максимум, что мы можем сделать, — это шторы повесить. Школа старая, разваливается, там дыры в стенах», — заявил один из них.

Отмечается, что предыдущий директор учебного заведения номер 84 не требовал сдавать деньги и находил средства на косметический ремонт без участия родителей. Новый руководитель пришел в конце весны 2022 года, родители не успели встретиться с ним лично.

В мае Domestos провел конкурс на худший школьный туалет в России. Первые два места заняли учебные заведения из Санкт-Петербурга, третье, четвертое и пятое — школы из Димитровграда, Волгограда и Озерска. Организатор конкурса пообещал отремонтировать туалеты в школах-победителях до конца 2022 года.