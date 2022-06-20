Модель рисовала одежду на обнаженном теле и обрела популярность на OnlyFans

Модель OnlyFans Дара обрела популярность благодаря боди-арту в виде дизайнерских костюмов

Модель из Нью-Йорка обрела популярность на платформе OnlyFans благодаря рисункам в виде дизайнерских костюмов на теле. Соответствующую историю приводит издание Daily Mail.

По словам 37-летней Дары (фамилия неизвестна), в детстве она мечтала стать манекенщицей, однако родители внушили ей мысль о том, что эта работа не подходит женщинам с пышными формами. Со временем американка превратила свою мечту в хобби: одежду люксовых брендов она начала воссоздавать на своем обнаженном теле в виде реалистичного боди-арта. «В последнее время меня вдохновляют современные и винтажные люксовые бренды, а также культовые образы. Работая с красками, я чувствую себя сексуальной, уверенной и красивой», — заявляет она.

Отмечается, что в реализации задумок ей помогает художник Фернелло. Среди их совместных работ особенно популярен костюм в стиле Louis Vuitton, красно-черное боди и фиолетово-черный купальник с логотипом Versace.

Дара также презентует видео со своими «костюмами» в TikTok — одно из них набрало 102 тысячи просмотров и более восьми тысяч лайков. Другие пользователи соцсети оставили под постом восхищенные комментарии. «Какого черта, я потерял дар речи, это выглядит очень круто», «Идеально», «Вау, убило», «Настоящее произведение искусства», «Один из лучших образов всех времен», — комментировали они.

В апреле 2020 года модель Лаура попозировала для бодиарт-художника из Италии для создания оптической иллюзии. С помощью бодиарта Йоханнес Штёттер (Johannes Stötter) представил голую натурщицу в виде бабочки, сидящей в центре желтой ромашки. «Я набросал позу карандашом на бумаге, после чего протестировал ее на реальном человеке, — рассказал он. — Затем я сделал большой скетч в цвете, прорисовав бабочку, какой я ее представлял в итоге».

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