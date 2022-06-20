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Стало известно о «тайных переговорах» России и Германии по Украине

FP: ФРГ готова отказаться от помощи Украине, чтобы не унижать Россию
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что ФРГ осуждает «унижение» России. Об этом он написал в материале для журнала Foreign Policy.

Раф заявил, что возможные «тайные переговоры» Германии и России свидетельствуют о том, что Берлин готов отказаться от помощи Киеву.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — подчеркнул автор статьи.

Обозреватель предположил, что канцлер Германии Олаф Шольц разделяет мнение французского президента Эммануэля Макрона о дипломатическом урегулировании кризиса на Украине.

«Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — подчеркнул Раф.

Аналитик также призвал обратить внимание на объем военной помощи, которую выделяет Берлин Киеву. По его словам, Шольц не станет размещать дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Европе нужен диалог между Москвой и Киевом. По его мнению, это необходимое условие для выхода из кризиса на Украине.

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Марина Совина
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