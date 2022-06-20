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Рейд в Эфиопии назвали самым смертоносным нападением на мирных жителей

Более 200 мирных жителей погибли в ходе рейдов сепаратистов в эфиопском штате Оромия

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Более 200 мирных жителей погибли в ходе сепаратистских рейдов в Эфиопии, сообщает Fox News.

«Я насчитал 230 тел. Я боюсь, что это самое смертоносное нападение на гражданских лиц, которое мы видели за всю нашу жизнь», — сообщил очевидец. На данный момент жители продолжают подсчет погибших.

Жертвами стали проживающие в штате Оромия выходцы из соседнего штата Амхара. Народ амхара считается второй по численности этнической группой в африканской стране и часто становится объектом нападений в таких регионах, как Оромия.

Мирные жители обвиняют в нападении повстанческую группировку «Армия освобождения Оромо», которая является военным крылом «Фронта освобождения Оромо» и добивается независимости самого густонаселенного штата страны.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что подобные атаки терроризируют население. Также он призвал к восстановлению мира и безопасности в пострадавших общинах, пишет ТАСС.

16 мая около 40 человек были найдены убитыми в результате нападений неизвестных в Буркина-Фасо. В ходе нескольких нападений джихадисты атаковали гражданских лиц и посты полиции недалеко от границы с Мали.

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Виктория Кондратьева
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