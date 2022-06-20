Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз

Фото: Claudio Villa / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал рекомендацию Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз. Об этом пишет венгерская газета Hirado со ссылкой на руководителя пресс-службы премьер-министра Берталана Хаваши.

О своей позиции глава венгерского правительства заявил во время видеоконференции по подготовке к грядущему саммиту ЕС, на которой также присутствовали главы правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты. Вместе с Украиной Орбан поддержал предоставление статуса кандидата в ЕС Молдавии.

В то же время Виктор Орбан добавил, что Венгрия наряду с несколькими другими государствами-членами Евросоюза придерживается мнения, что Грузия и Босния должны иметь право на членство в том же порядке, что Украина и Молдавия.

Ранее Еврокомиссия официально ё предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз и вместе с этим выдвинула Киеву и Кишиневу ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса. В частности, Киеву предстоит выполнить ряд обязательств в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника
Во «ВКонтакте» запустили новую систему
В Польше прокомментировали отстранение игрока от ЧМ из-за выступлений в России
Зеленский тайно посетил Лисичанск
Минфин предсказал судьбу доходов россиян
Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»
Warner. Bros откажется от сотрудничества с Эзрой Миллером из-за скандалов
Капитана яхты смыло за борт во время шторма на Ладожском озере
Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы
На Украине исключат «тяжелую русскую литературу» из школьной программы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.