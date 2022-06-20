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Промышленники Германии выступили за уменьшение потребления газа

Президент Германского промышленного союза Руссвурм выступил за уменьшение потребления газа

Фото: Pixabay

Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм на фоне сокращения поставок природного газа из России выступил за уменьшение потребления газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны максимально сократить потребление газа, каждый киловатт-час имеет значение», — сказал он, добавив, что ФРГ необходимо открыть как можно больше других источников. Например, компаниям следует переключиться на нефть там, где это возможно.

По словам Руссвурма, недостаток газа грозит остановкой производства. По его мнению, выработка электроэнергии на газе должна быть остановлена.

Как считает Руссвурм, переход на использование возобновляемых источников энергии должен быть осуществлен как можно скорее. «Германия должна, наконец, попрощаться с парализующими мелкими дебатами и противящимися взглядами и перестать медлить в расширении возобновляемых источников энергии», — заключил он.

В настоящее время Германия, намеренная сократить свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Они заполнены уже почти на 53 процента. К 1 ноября ФРГ рассчитывает довести уровень заполненности до 90 процентов.

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Марина Совина
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