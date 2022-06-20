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Пьяный житель Ставрополья напал с ножом на прохожих из-за белой горячки

В Ставрополе пьяный мужчина напал с ножом на прохожих из-за белой горячки

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Ставрополе пьяный местный житель напал с ножом на прохожих, одного из потерпевших мужчина лишил глаза. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у совершившего нападение была белая горячка. Одного из прохожих он не только порезал, но и повалил на землю и избил ногами по голове. Вооруженного мужчину задержали в лесу возле места преступления.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

12 июня сообщалось, что на Урале вооруженный мужчина напал на людей, гулявших в екатеринбургском парке, и зарезал человека. При этом очевидцы утверждали, что явных причин для нападения не было — злоумышленник просто начал бить людей ножом.

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Елизавета Новикова
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