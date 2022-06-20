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Минобороны заявило об уничтожении 11 взводов украинских «Градов»

Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 украинских РСЗО «Град»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные на Донецком направлении за сутки уничтожили 11 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны в понедельник, 20 июня.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево.

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Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях и уничтожили две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны. 7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о том, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка.

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Евгения Куликова
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