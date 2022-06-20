Минобороны заявило об уничтожении 11 взводов украинских «Градов»

Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 украинских РСЗО «Град»

Российские военные на Донецком направлении за сутки уничтожили 11 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны в понедельник, 20 июня.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях и уничтожили две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны. 7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о том, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка.