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Российский журналист назвал иллюзией международную поддержку Украины

Журналист Зыгарь в статье для Der Spiegel назвал иллюзией международную поддержку Украины
Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский журналист и писатель, бывший редактор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Михаил Зыгарь назвал назвал иллюзией международную поддержку Украины. Об этом он рассказал в статье для Der Spiegel.

По словам журналиста, недавно он разговаривал с высокопоставленным украинским дипломатом, который представляет свою страну в одной из самых важных международных организаций. «Мой собеседник был очень подавлен. Он заявил, что однозначная международная поддержка Украины — это иллюзия», — заявил он.

Зыгарь подчеркнул, что живые политические жесты лидеров Европы, особенно в первые месяцы спецоперации РФ, создавали впечатление, что весь мир сплачивается вокруг Украины и осуждает действия Москвы. «Однако дипломатам ясно, что это ни в коем случае не так», — подчеркнул он.

Как считает журналист, спецоперация на Украине сделала раскол мира еще более явным. Таким образом, началась холодная война — новое разделение мира на два лагеря, «один из которых антиамериканский, антизападный и антилиберальный».

Ранее Forbes заявило, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца. Отмечается, что в первые дни спецоперации люди стремились поддержать Украину, однако сейчас фокус их внимания заострен на более актуальных проблемах.

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Марина Совина
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