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Названы регионы с самыми большими доходами россиян

Лидерами рейтинга по доходам россиян стали регионы Крайнего Севера и Москва

Фото: Pixabay

Аналитики РИА Новости назвали российские регионы с самими большими доходами населения в первом полугодии 2022 года. Рейтинг возглавили россияне из регионов Крайнего Севера, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Москва.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе показатель отношения средних доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,1. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением 2,78. Москва оказалась на третьем месте с показателем 2,48. Также высокие значения у Чукотского автономного округа (2,39) и Магаданской области (2,28).

Антилидерами рейтинга стали Республики Тыва, Ингушетия и Алтай. Еще у восьми регионов данный показатель находится в диапазоне от единицы до 1,2, а в целом у 18 регионов страны он не превышает 1,3.

Ранее сообщалось, что среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Наименее выражено неравенство доходов в небогатых регионах — Ингушетии, Еврейской автономной области и Хакасии.

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Марина Совина
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