Появились кадры с места столкновения фуры и автобуса на российской трассе

Опубликованы кадры из Челябинской области, где фура столкнулась с туристическим автобусом

В сети появились кадры из Челябинской области, где на российской трассе М-5 произошло ДТП с участием фуры и туристического автобуса. Видеозапись очевидцев с места публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 41 пассажир и два водителя. По данным УГИБДД, из-за тумана один из водителей не заметил движущийся впереди грузовой «Мерседес».

В результате аварии пострадал 13-летний подросток.

18 июня на Кубани в районе поселка Мезмай автобус, который вез студентов на практику, столкнулся с четырьмя автомобилями из-за отказа тормозов.