Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале освобождения Малой Камышевахи от солдат ВСУ

Чеченские спецподразделения «Ахмат» приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польских наемников. О начале операции заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что чеченские спецподразделения работают совместно с союзными войсками. По словам Кадырова, в результате операции удалось захватить стратегически важные точки противника.

«В ближайшее время наши спецподразделения полностью очистят Малую Камышеваху и город Золотое от укронацистов и наемников, обеспечив тем самым продвижение союзнических войск к Лисичанску», — пояснил глава Чечни.

Он заверил, что для этого у чеченских спецподразделений есть все необходимые средства.

Ранее Кадыров сообщил о завершении финального этапа зачистки поселка Метелкино в Луганской народной республике (ЛНР).

Чеченский глава подчеркнул, что поселок имел стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку там украинцы могли прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот».