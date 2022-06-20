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Гастрокультурный фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» пройдет на Кубани

Гастрокультурный фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» пройдет в комплексе Атамань на Кубани

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В туристическом комплексе «Атамань» в Краснодарском крае 25 июня пройдет гастрокультурный фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

Гости фестиваля смогут попробовать традиционные блюда из картофеля и лука, а также посетить мастер-классы по приготовлению драников, вареников и картофельных лепешек.

В рамках фестиваля также пройдут дворовые и народные игры, казачьи эстафеты и выступления народных вокальных ансамблей.

На протяжении всего фестивального дня будет работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, станичный ЗАГС и спуск к берегу Таманского залива.

Ранее сообщалось, что в Архангельске летом 2022 года пройдут два гастрофестиваля, посвященных традициям поморской кухни. Гастрофестиваль северных традиций «Еда поморская» состоится с 27 июня по 3 июля в 13 ресторанах города. Второе мероприятие — уличный гастрофест «Белый июнь. Еда поморская и заморская» — будет проходить 2 и 3 июля под открытым небом.

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Сергей Истомин
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