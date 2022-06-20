В Узбекистане закрепят запрет смертной казни в Конституции

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил закрепить запрет смертной казни в Конституции

Норма о запрете смертной казни на территории Узбекистана должна быть закреплена в Конституции. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Глава государства выступил с инициативой полностью обновить основной закон страны к декабрю 2022 года. Узбекский парламент создал конституционную комиссию, который займется обновлением документа.

Политик предложил закрепить норму о запрете казни в новой редакции Конституции ради «верности идеям гуманизма». По его словам, всем странам важно знать, что Ташкент более «не повернет обратно в этом вопросе».

«В большинстве государств в мире, где демократические и гуманистические идеи подняты на уровень высшей ценности, смертная казнь отменена. Потому что право на жизнь — это естественное право каждого человека», — объяснил Мирзиеев.

Ранее узбекский лидер перечислил девять основных направлений конституционных реформ, в числе которых будет упоминание в конституции семьи, молодежной политики, экологии, образования и другого. «Действовавший ранее принцип "государство — общество — человек" будет заменен на новый: "человек — общество — государство"», — говорил Мирзиев. Кроме того, он анонсировал расширение полномочий парламента.