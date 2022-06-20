Кремль отреагировал на привлечение Меркель к переговорам между Москвой и Киевом

Песков оценил посредничество Ангелы Меркель в диалоге с Украиной, как преждевременное

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал рассуждать о возможном привлечении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель к переговорам между Москвой и Киевом. Его реакцию на вопрос журналистов приводит ТАСС.

Сама Меркель ранее подчеркивала, что не намерена возвращаться ни к какой политической деятельности, напомнил пресс-секретарь президента России.

«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе, с учетом того, что она находится в отставке. <...> Поэтому посмотрим, там видно будет», — пояснил Песков.

До этого Меркель подчеркивала, что Украина и Россия не просили о ее посредничестве в конфликте. Экс-канцлер отметила, что «это в настоящий момент принесет пользу».

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.