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Губы блогерши увеличились в четыре раза после посещения косметолога

Блогерша Чарис Эванс вколола один миллилитр филлера, и ее губы увеличились в четыре раза
Чарис Эванс

Чарис Эванс. Кадр: The Scottish Sun

Блогерша Чарис Эванс увеличила губы и пожалела об этом. Ее историю приводит издание The Sun.

По словам 22-летней девушки, спустя несколько часов после того, как она впервые вколола один миллилитр филлера, ее губы распухли и увеличились в четыре раза. Впоследствии доктор прописал ей антигистаминные препараты и порекомендовал носить маску, чтобы скрыть отек.

Эванс утверждает, что опухоль прошла уже через неделю. Однако она до сих пор вынуждена избегать любую острую пищу, например, карри, поскольку при ее потреблении симптомы возвращаются, сопровождаясь «стреляющими» болями. «Я была похожа на надутую куклу. Рыбьи губы, будто я с кем-то подралась. Было больно, и мне казалось, что они лопаются», — делится героиня материала.

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Юзерша заявила, что больше никогда не прибегнет к подобной процедуре и не позволит своим детям проходить ее. «Иногда ты не предполагаешь, какой вред наносишь своему лицу. Если б я знала, что это такое, никогда бы не делала этого. Я увеличила губы, потому что в то время это было трендом, но последствия того не стоили», — заключила она.

Ранее в июне австралийская блогерша Джесси Карр удалила филлеры из лица и показала лицо после процедуры. Пользовательница сети с никнеймом _jessiecarr решила избавиться от эффекта «лисьего взгляда», которого некогда добилась с помощью инъекций у косметолога. Данная манипуляция подразумевает подкожное введение нитей, которые приподнимают брови и веки и создают миндалевидную форму глаз.

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Дарья Шляпужникова
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