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Внезапное решение сделало мужчину богатым

UPI: внезапное решение заехать в магазин и купить лотерейный билет сделало мужчину богатым

Фото: Shutterstock

Житель американского штата Южная Каролина ехал домой и внезапно решил заехать в магазин, где он купил билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина почти приехал домой с пустыми руками, но в последнюю минуту решил заехать в магазин. Это решение сделало американца богатым. Он приобрел билет моментальной лотереи за пять долларов (282 рубля). Дома игрок стер защитный слой и увидел, что ему причитается приз в 200 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей). «Я просто лег», — прокомментировал победитель эмоции от новости о выигрыше.

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Мужчина приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз. Он не уточнил, на что собирается потратить деньги. «Это благословение», — восторженно признался он журналистам.

Ранее сообщалось, что отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов (более 56,8 миллиона рублей). Он признается, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея.

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Алиса Дмитриева
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