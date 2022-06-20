Внезапное решение сделало мужчину богатым

UPI: внезапное решение заехать в магазин и купить лотерейный билет сделало мужчину богатым

Житель американского штата Южная Каролина ехал домой и внезапно решил заехать в магазин, где он купил билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина почти приехал домой с пустыми руками, но в последнюю минуту решил заехать в магазин. Это решение сделало американца богатым. Он приобрел билет моментальной лотереи за пять долларов (282 рубля). Дома игрок стер защитный слой и увидел, что ему причитается приз в 200 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей). «Я просто лег», — прокомментировал победитель эмоции от новости о выигрыше.

Мужчина приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз. Он не уточнил, на что собирается потратить деньги. «Это благословение», — восторженно признался он журналистам.

Ранее сообщалось, что отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов (более 56,8 миллиона рублей). Он признается, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея.