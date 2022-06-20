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Дети Кейт Миддлтон появились на праздничных фото в дешевой одежде

Принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта появились на фотосессии в одежде Gap и Mango

Фото: Kensington Palace / Handout / Reuters

Дети герцога и герцогини Кембриджских появились на семейной фотосессии в дешевой одежде массмаркетовых брендов. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта сфотографировались вместе с родителями — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом — в честь Дня отца, который отмечается в Великобритании 19 июня. На праздничных кадрах, которые ранее не были опубликованы в соцсетях, родственники позируют на природе в американском городе Джордан.

Согласно материалу, дочь королевских особ была одета в синее клетчатое платье бренда Mango, стоимость которого составляет 26 фунтов стерлингов (1772 рубля), а принц Джордж — в футболку марки Gap за 13 фунтов стерлингов (886 рублей). В то же время для младшего сына Луи был супруги выбрали поло Rachel Riley, которое ранее носил его старший брат.

В июне 2021 года дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры среди поклонников королевской семьи. На тот момент семилетний принц Джордж и шестилетняя принцесса Шарлотта появились в Сандрингемском дворце на праздновании Дня отца вместе с принцем Уильямом. Пользователи сети раскритиковали герцога и герцогиню Кембриджских за выбор дешевых вещей для детей, а другие, напротив, поддержали супругов.

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Майя Пономаренко
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