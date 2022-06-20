Дания решила присоединиться к оборонной политике ЕС

Дания официально уведомила Евросоюз о своем решении присоединиться к оборонной политике ЕС

Дания объявила о присоединении к оборонной политике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Министры сегодня (20 июня — прим. «Ленты.ру») отпразднуют решение Дании присоединиться к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом. Мы получили от МИД Дании документ, что датский народ хочет использовать ЕС как средство усиления ее оборонных возможностей», — сказал он.

Ранее стало известно, что две трети граждан Дании выступили за присоединение государства к оборонной политике ЕС. Более 66 процентов датчан проголосовали «за» на референдуме, позицию «против» выразили 33,1 процента голосовавших. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, решение о присоединении Дании к политике обороны является крупнейшей победой Евросоюза за 50 лет, в течение которых Дания является членом ЕС.

Дания была единственной страной Евросоюза, которая 30 лет отказывалась принимать участие в Общей политике обороны и безопасности (CSDP). Датчане отказались на референдуме поддержать Маастрихтский договор об основании ЕС. Он был ратифицирован лишь в 1993 году, после достижения соглашения, что королевство оставляет за собой независимость в четырех сферах: валюты, гражданства (сейчас этот пункт утратил свою актуальность), правосудия, а также внутренних дел и обороны.