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Борису Джонсону сделали операцию

Daily Mail: премьеру Британии Джонсону сделали операцию на пазухах носа под общим наркозом

Фото: Peter Nicholls

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сделали «небольшую» плановую операцию на пазухах носа. Она завершилась благополучно, сейчас политик отдыхает, пишет издание Daily Mail со ссылкой на его представителя.

Как отмечает издание, операция прошла под общим наркозом. Джонсон вернулся в свою резиденцию.

В ближайшие сутки ситуацию о событиях в стране будут докладывать вице-премьеру Доминику Раабу, сам премьер планирует уже 21 июня председательствовать на заседании кабмина страны.

Это первый раз, когда политик оказался в больнице с 2020-го: тогда он проходил лечение в связи с заражением коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где трое суток он провел в реанимации. Премьер вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения. В связи с этим Джонсон отказался прививаться от коронавируса первым, в приоритетном порядке, заявив, что это нужнее уязвимым группам населения.

Виктория Кондратьева
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