Пятерых членов ОПГ задержали в Казани за мошенничество и вымогательства

В Казани задержаны пятеро членов этнической ОПГ за мошенничество и вымогательства

В Казани пятерых уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 56 лет задержали за мошенничество и вымогательство. Об этом в понедельник, 20 июня, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, в 2017 году члены этнической ОПГ предложили бизнесмену-соотечественнику, торгующему сухофруктами, оказывать ему покровительство за деньги. Мужчина согласился и за несколько лет передал подельникам более 11 миллионов рублей, однако этого оказалось мало, так как запросы членов группировки постоянно росли.

Также в 2017 году мошенники убедили другого соотечественника в том, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело о краже, которое можно прекратить, если молодой человек выплатит им 300 тысяч рублей. Получив сумму, члены группировки вынуждали пострадавшего и его брата передать еще столько же за несуществующую задолженность.

Третьей жертвой вымогателей стал наемный рабочий, которого за выплату несуществующего долга в размере 130 тысяч рублей обманом заставили десять дней помогать строить коттедж. После того, как потерпевший отработал необходимый срок, мошенники продолжили требовать деньги.

Известно, что члены группировки также требовали у другого бизнесмена 400 тысяч для разрешения конфликтной ситуации.

Тех же, кто не мог выплатить «долг», вымогатели вывозили в лес и избивали.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных, которые проводят задержание мужчин.