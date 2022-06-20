Обматеривший ребенка из-за желто-синего рюкзака оказался его отцом

Обматеривший мальчика в электричке из-за желто-синего рюкзака оказался его отцом

Мужчина, который в подмосковной электричке обматерил ребенка из-за желто-синего рюкзака, оказался отцом мальчика. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на Управление на транспорте МВД России.

В ведомстве заявили, что с мужчиной 1989 года рождения была проведена профилактическая беседа. В отношении россиянина составили протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения) Кодекса об административных правонарушениях.

Видео очевидцев инцидента появилось в сети 6 июня. Мужчине, который находился в тамбуре подмосковной электричке с двумя мальчиками, не понравилось, что у одного из них на спине был рюкзак желто-синей расцветки. Россиянин зажал ребенка в угол и обругал матом, а после снял с него сумку и бросил на пол. На кадрах видно, что позже мальчик вновь надевает рюкзак, а мужчина продолжает материться и курить вейп.

Ранее в Ялте из-за маникюра, выполненного в желто-синих цветах, задержали 46-летнюю женщину. В полицию пожаловался местный житель. По его словам, один из ногтей россиянки был украшен цветами флага Украины, а на безымянном пальце мужчина разглядел красно-черный флаг «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).