США и Канада признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Вице-премьер Фриланд: Канада и США признают сложность отказа от нефти из России для Европы

Канада и США признают, что отказ от нефти из России является «более сложной» ситуацией для Европы. Об этом заявила глава канадского министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

По ее словам, в этой связи Оттава и Вашингтон продолжат обсуждение данной проблемы со своими европейскими партнерами.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек предсказал, что Германии грозит «экономическое самоубийство» из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. По его словам, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12 процентов, а также двузначной инфляции.