Глава ВОЗ заявил о неготовности человечества к новым пандемиям

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что человечество не готово к новым пандемиям

Человечество не готово к новым пандемиям. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, пишет РИА Новости.

Он добавил, что весь мир должен «серьезно отнестись к урокам», преподнесенным пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время мировое сообщество находится в середине пандемии. «Мир не готов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы», — заявил глава ВОЗ.

«Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)», — добавил Гебрейесус. Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно соблюдать рекомендации по борьбе с COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости COVID-19 в 2022 году. При этом Вуйнович отметила, что спрогнозировать, когда он произойдет, очень тяжело. Представитель ВОЗ также не исключила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа.