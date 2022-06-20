Путин дал поручение о досрочной пенсии для многодетных отцов

Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочной пенсии для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам и доложить по этому поводу до 1 октября. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — говорится в сообщении.

О том, что для этой категории россиян может быть предоставлена возможность досрочного выхода на пенсию, стало известно 1 июня. Такая идея обсуждалась в ходе общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».