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Минобороны сообщило о перехвате девяти снарядов украинской РСЗО «Ураган»

Минобороны России отчиталось о перехвате девяти снарядов украинских РСЗО «Ураган»

Фото: РИА Новости

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять снарядов принадлежащей ВСУ реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны в понедельник, 20 июня.

Цели были перехвачены в районах разных населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики (ДНР), уточнили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 345 зенитных ракетных комплекса и 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, отчитались в Минобороны России.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. Ранее Минобороны показало на видео пуски высокоточных ракет большой дальности морского базирования️ «Калибр», в том числе применяемых на Украине.

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Евгения Куликова
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