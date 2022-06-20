Россиянкам назвали популярные пластические и косметологические процедуры

Хирург Минасян: мужчины стали проявлять активный интерес к пластическим операциям

Россиянкам назвали самые популярные пластические и косметологические процедуры в 2022 году. Комментарий специалиста есть в распоряжение «Ленты.ру».

По словам звездного хирурга Паруйра Минасяна, в индустрии косметологии преобладает естественность. Эксперт заявил, что женщины от 45 лет отказываются от проведения пластических операций. Вместо этого они предпочитают процедуры для ухода за лицом средствами, в составах которых содержатся натуральные компоненты. «Потребителям важно знать, что именно они наносят на свою кожу. Проводятся ли испытания косметики на животных, есть ли в составе синтетика или вредные компоненты, насколько натуральны ингредиенты», — рассказал доктор.

При этом Минасян подчеркнул, что за помощью к пластическим хирургам начали обращаться молодые люди в возрасте от 18 лет. «Так, во многих странах уже распространяется тенденция, когда на совершеннолетие любимой дочери или сыну дарят сертификат на поход в клинику пластической хирургии», — пояснил специалист и отметил, что из-за пандемии коронавируса среди юного поколения возрос спрос на удаление морщин и акне, подтяжку лица, а также осветление кожи от пигментных пятен.

Медик также объяснил, что в пластике теперь важен комплексный подход к пациенту. «Вместо того чтобы просто сделать подтяжку век или изменить расположение бровей, врач смотрит на внешность пациента в целом: его разрез глаз, положение губ, линию роста волос. После осмотра он принимает решение о том, как наиболее эстетично скорректировать черты лица, чтобы сделать его привлекательнее», — сказал он.

В заключение Минасян рассказал, что с начала 2022 года наблюдается активный интерес к косметическому уходу за собой и пластическим операциям со стороны мужчин. По его мнению, данная тенденция связана с увеличением производства специальной косметики для представителей противоположного пола.

Раннее в июне Паруйра Минасян перечислил признаки недобросовестного пластического хирурга. По его словам, любое хирургическое вмешательство должно происходить под контролем компетентного специалиста. Рассказывая, на что необходимо обратить внимание при выборе доктора, медик отметил, что хирург должен проявлять к пациенту пунктуальность и быть вежливым. Кроме того, Минасян порекомендовал перед записью к хирургу изучить отзывы предыдущих клиентов о его работе.