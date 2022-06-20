В Польше прокомментировали сообщения о наемниках на Украине

МИД Польши заявил об отсутствии информации о гражданах, участвующих в конфликте на Украине

МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, участвующих в боевых действиях на Украине. Так прокомментировал сообщения о польских наемниках на Украине замглавы внешнеполитического ведомства страны Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что есть поляки, которые пересекают польско-украинскую границу с разными целями, такими, как бизнес и туризм. Он подчеркнул, что МИД страны имеет информацию о количестве граждан, находящихся на украинской территории.

«Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там», — резюмировал Пшидач.

Ранее командир 6-го казачьего полка Народной милиции (НМ) ЛНР заявил, что наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе. «Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал он.