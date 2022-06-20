Стало известно о серьезных потерях европейских наемников в ЛНР

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом стало известно одному из командиров казачьего полка, передает РИА Новости.

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир 6-го казачьего полка Народной милиции (НМ) ЛНР о европейских наемниках.

По словам командира, противники состоят в хорошо организованном отряде. НМ ЛНР ведет бои в поселке совместно с полками главы Чечни Ахмата Кадырова.

Силы казаков и чеченских бойцов организованы в штурмовые группы. Их целью стоит взятие населенных пунктов Золотое-2 и Горское, также добавили в НМ ЛНР.

Кадыров заявил о начале освобождения Малой Камышевахи от солдат ВСУ и польских наемников 20 июня. Он отметил, что в результате операции удалось захватить стратегически важные опорные точки противника.