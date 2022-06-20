Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о серьезных потерях европейских наемников в ЛНР

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР

Фото: Carlos Barria / Reuters

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом стало известно одному из командиров казачьего полка, передает РИА Новости.

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир 6-го казачьего полка Народной милиции (НМ) ЛНР о европейских наемниках.

По словам командира, противники состоят в хорошо организованном отряде. НМ ЛНР ведет бои в поселке совместно с полками главы Чечни Ахмата Кадырова.

Силы казаков и чеченских бойцов организованы в штурмовые группы. Их целью стоит взятие населенных пунктов Золотое-2 и Горское, также добавили в НМ ЛНР.

Кадыров заявил о начале освобождения Малой Камышевахи от солдат ВСУ и польских наемников 20 июня. Он отметил, что в результате операции удалось захватить стратегически важные опорные точки противника.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
В Грузии назвали решение ЕК по Украине и Молдавии «поощрительным авансом»
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Россиянкам назвали популярные пластические и косметологические процедуры
Россиян предупредили о нехватке мест в Дагестане для толп туристов
Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира
Эксперты напомнили об опасных последствиях употребления кофе
Минобороны доложило о значительных потерях ВСУ
Внезапное решение сделало мужчину богатым
Генерала ВКС Кобана осудили на пять лет за взятку и лишили звания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.