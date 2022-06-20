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Российскому послу в Великоритании запретили посещать парламент

Российскому послу в Британии Келину и дипломатам запретили посещать здание парламента

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента страны до особого уведомления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения», — сказано в послании британским парламентариям. Отмечается, что соответствующий запрет для российских дипломатов действовал неофициально с начала спецоперации Москвы на Украине.

Ранее новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс заявил, что Великобритания должна готовиться к вероятности воевать в Европе. Он подчеркнул, что Лондону и союзникам надо создать армию, готовую «победить Россию в бою».

В конце мая британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России.

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Виктория Кондратьева
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