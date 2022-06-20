На Украине оценили роль Белоруссии в спецоперации

Украинский политик Ермак заявил, что Белоруссия не играет активную роль в спецоперации

Белоруссия не принимает активного участия в специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью телеканалу «Белсат».

«Безусловно, Белоруссия приняла участие в агрессии — именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска», — пояснил руководитель офиса Зеленского.

Ермак оценил такую политику Минска как «агрессивную», но усомнился, что в будущем белорусская армия станет принимать непосредственное участие в боевых действиях на украинской территории. Он призвал планировать новые санкции против Минска исходя из его роли в конфликте.

«Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не активно участвует», — заключил глава офиса.

10 мая заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о развертывании сил спецопераций рядом с Украиной. По его словам, таким образом войска отреагировали на создание 20-тысячной группировки украинских войск.

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