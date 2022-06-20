Бывший офицер СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Экс-офицер СБУ Прозоров показал тайную тюрьму для сторонников ДНР в аэропорту Мариуполя

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, показав, в частности, помещения тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 годах предположительно содержались сторонники Донецкой народной республики (ДНР) и ополченцы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прозорова, весь зал и вестибюль терминала был расположением добровольческого батальона МВД Украины «Днепр», а в комнатах на втором этаже жило руководство подразделения. Как пояснил экс-офицер СБУ, тайная тюрьма находилась с правого бока терминала, где был вход в помещения ресторана. Последний располагался на втором этаже, а на первом были холодильные камеры для продуктов, которые использовались в качестве помещений для задержанных.

Прозоров также обратил внимание, что в камерах была снята внутренняя металлическая обивка. Он предположил, что украинские силовики убрали ее, «потому что задержанные могли там оставить какие-то следы».

В марте постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские радикалы «цепляются» за Мариуполь, поскольку город скрывает множество доказательств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он указал на то, что в местном аэропорту находилась тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, карцерами и рвами с телами замученных.