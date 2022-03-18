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Небензя заявил о скрываемых Мариуполем преступлениях ВСУ

Небензя заявил, что радикалы цепляются за Мариуполь, чтобы скрыть следы своих преступлений
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: РИА Новости

Мариуполь скрывает множество доказательств преступлений ВСУ, «поэтому украинские радикалы так цепляются за этот город». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя выразил мнение, что украинские военные понимают, что за свои действия в Донецкой народной республике (ДНР) придется отвечать, и «они готовы утянуть за собой в могилу хоть все население Мариуполя».

Тюрьма-пыточная в Мариуполе

На заседании Совбеза ООН постпред напомнил, что в ходе событий 2014-2015 годов жители города активно выступали против националистического киевского режима. По словам Небензи, в аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой, рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами.

Этого украинские нацисты им не забыли. Утопив город в крови, они превратили его в своего рода штаб-квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов, прежде всего "Азова", а также "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация)

Василий Небензя постпред России при ООН
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2 марта

Опровержение фейков

Небензя также выступил против обвинения России со стороны западных коллег в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Дипломат напомнил, что украинские националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.

Сегодня мы услышали целый ряд сообщений — это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались

Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат рассказал, что еще 13 марта частные лица опубликовали информацию, полученную от жителей Мариуполя, вырвавшихся из города, что бойцы полка «Азов» удерживают в здании театра «огромное количество людей и готовит кровавую провокацию».

Вооруженные силы России были информированы о ситуации, да и изначально здание театра не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара

Василий Небензя постпред России при ООН
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28 февраля

Взрыв в Мариупольском театре

16 марта стало известно, что в Драматическом театре Мариуполя, где находились сотни женщин и несовершеннолетних, произошел взрыв. По утверждению украинской стороны, причиной произошедшего стал авиаудар российских ВКС.

Министерство обороны России настаивает, что ответственность за инцидент лежит на полку «Азов». Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра.

В Минобороны подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей. Также отмечается, что днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением авиаударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российские военные не выполняли.

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2 марта

7000 заложников

На данный момент в заложниках у украинских нацистов остаются более 6 900 мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6910 граждан из 22 иностранных государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега

Михаил Мизинцев.начальник Национального центра управления обороной РФ

Ранее в ведомстве сообщили, что украинская сторона обстреляла колонну с беженцами на харьковском направлении. В результате ЧП погибли четыре человека, также есть раненые. Уточнялось, что колонна двигалась из Харькова в Россию по гуманитарному коридору.

Марина Совина
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