Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Суземка

При обстреле поселка Суземка в Брянской области были повреждены несколько жилых строений, Кадры последствий обстрела и разрушений в населенном пункте публикует губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава Брянской области, в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал один частный жилой дом, также в двух трехэтажных многоквартирных жилых домах повреждены оконные рамы.

Богомаз пообещал, что после работы оперативных служб на месте обстрела специальная комиссия оценит ущерб.

Обстрел граничащего с Украиной российского села произошел утром в понедельник, 20 июня. Пострадал сотрудник РЭС — ему не потребовалась госпитализация, он получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Из-за атаки ВСУ в поселке повреждена РЭС, также частично отсутствует электричество.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.