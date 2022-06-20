Россиянин попытался убить кошку из ружья и погиб из-за разрыва ствола

Под Волгоградом 55-летний мужчина погиб из-за разрыва ствола при попытке застрелить кошку

В Волгоградской области 55-летний россиянин погиб из-за разрыва ствола при попытке застрелить кошку из ружья. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет информационное агентство «Высота 102».

Отмечается, что в ночь на 19 июня житель села Абганерово, занимавшийся выращиванием кроликов, взял оружие и отправился на поиски кошки, которая убила десять крольчат. После того, как мужчина увидел животное и выстрелил в него, старый ствол взорвался у него в руках. От полученных ранений селянин скончался на месте.

По факту случившегося региональным управлением Следственного комитета России (СКР) организована процессуальная проверка.

16 июня сообщалось, что в Ульяновской области пытавшийся застрелить кошку россиянин попал в живот беременной женщине.