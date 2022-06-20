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Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России

Канцлер ФРГ Шольц сообщил о страхе Путина из-за распространения искры демократии на Россию

Фото: Oryk HAIST / Tagung-Zukunft-Demokratie / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин боится распространения «искры демократии» в России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Münchner Merkur.

По его словам, российский лидер, похоже, «боится, что искра демократии может проскочить в его страну». «Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и вернуться к политике зон влияния. Это ему не удастся», — сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что НАТО не представляет угрозы для России, так же как и Европейский союз. Он также призвал Путина признать, что сообщество демократий и правовых государств все более и более сближается с Россией.

Ранее стало известно, что Германия выступает против «унижения» России и готова для этого прекратить помощь Украине. Газета Foreign Policy отмечала, что об этом говорят «тайные переговоры», которые, как утверждается, ФРГ ведет с РФ.

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Алина Гончарова
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