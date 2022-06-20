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Пушилин назначил главу перешедшего под контроль ДНР Светлодарска

Глава ДНР Пушилин назначил Максима Козловского главой Светлодарска

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил главой перешедшего под контроль республики Светлодарска Максима Козловского. Соответствующий указ был опубликован на сайте лидера ДНР.

«Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска», — говорится в указе.

25 мая стало известно о переходе Светлодарска под контроль сил республик Донбасса и ВС России. Населенный пункт расположен в Донецкой области в 18 километрах от города Дебальцево. В нем находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

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Алевтина Запольская
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