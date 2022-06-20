Россиянина задержали за убийство таксистов ради продажи их машин

Под Рязанью задержали 23-летнего молодого человека за убийство таксистов ради их авто

В Рязанской области силовики задержали 23-летнего молодого человека, который убивал таксистов и забирал их автомобили. Об этом в понедельник, 20 июня сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, фигурант выслеживал водителей и договаривался с ними о поездке в соседнюю деревню. Путь проходил через лес, где подозреваемый убивал жертв и прятал тела. Угнанные машины он собирался выставить на продажу, но не успел осуществить задуманное.

Первой жертвой стал 74-летний пенсионер, его подозреваемый убил 14 июня. Через два дня он напал на вторую жертву — 32-летнего таксиста, однако уехать на автомобиле сразу не смог, так как его спугнули. На следующий день фигурант хотел вернуться за автомобилем с 19-летним товарищем, но подвозившая их таксистка рассказала о полиции в лесу.

Молодого человека задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. На допросе он признался в содеянном и объяснил, что совершал эти убийства из-за увольнения и нехватки денег. Позже правоохранители нашли его сообщника, который прятал улики.