Задержание ФСБ готовившего теракт в Забайкалье мужчины попало на видео

ФСБ показала видео допроса сторонника «Тахрир Аш-Шам», готовившего теракт в Забайкалье

ФСБ показала видео задержания и допроса сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Тахрир Аш-Шам», готовившего теракт против правоохранителей в Забайкальском крае. Запись публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах видно, как силовики перелезают через забор и заходят в частный дом, после чего укладывают фигуранта на землю, заламывают ему руки за спиной и надевают наручники. Затем террорист рассказывает, в каких ящиках хранит оружие и взрывчатые вещества.

Сотрудники спецслужбы изымают у него три гранаты, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов, самодельный детонатор, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова и большое количество боеприпасов. Также у него дома была найдена запрещенная экстремистская литература.

После совершения преступления мужчина планировал уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях на стороне террористов.