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69-я параллель

На месте исчезнувшего российского города создадут этнодеревню

В Магаданской области на месте исчезнувшего города Гижигинска создадут этническую деревню

Фото: Сергей Карпухин / Фотобанк Лори

На севере Магаданской области на месте исчезнувшего города Гижигинска создадут этническую деревню. О таком решении сообщили представители Магаданской областной думы, передает «Интерфакс».

Пока на месте исчезнувшего на Колыме работают археологи под эгидой Русского географического общества (РГО), пояснили в областной думе. По мнению депутата Александра Нестеровича, возводимая этнодеревня впоследствии станет настоящей меккой для туристов.

Парламентарий пояснил, что первый город на территории нынешней Магаданской области основали казаки в устье реки Гижиги как Гижигинская крепость. В 1920 году город исчез, а часть населения перебралась в село Гижиги. В этом году магаданское село отметит 270-летие, уточнил Нестерович.

В Гижигинске также открыли навигационную и казачью школы. На этой территории благодаря коменданту крепости Тимофею Шмалеву состоялись русско-чукотские переговоры и Чукотка вошла в состав Российской империи.

Ранее сообщалось, что самые интересные этнодеревни России находятся в Нижегородской и Кемеровской областях. Так, в Нижегородской области советуют посетить музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щелоковский хутор», который представляет собой деревенскую улицу. Там туристы смогут прогуляться среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов.

В Кемеровской области путешественникам рекомендуют побывать в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница».

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Анна Щербакова
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