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На Украине захотели присоединиться к «Инициативе трех морей»

Президент Украины Зеленский предложил принять страну в объединение «Инициативы трех морей»

Фото: Ludovic Marin / AP

Украина желает присоединиться к «Инициативе трех морей». Об этом намерении заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

В «Инициативу трех морей» входят 12 стран Европейского Союза, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям, а именно Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Одной из целей проекта считается ослабление энергетической зависимости от России.

По словам украинского лидера, с помощью этой инициативы Киев также сможет оптимизировать поставки оружия, топлива, настроить «зеленые коридоры» для экспорта украинского производства и миграции населения в условиях боевых действий.

Говоря о возможной интеграции, президент подчеркнул, что остальные страны «Триморья» смогут реализовать свои цели только при участии Украины. Он счел сотрудничество в рамках проекта «связью со свободным миром».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто членом альянса. По его мнению, это станет «беспроигрышной ситуацией» для всех стран-членов военного блока.

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Алевтина Запольская
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