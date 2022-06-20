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Бывшая чиновница заявила о признании Трампом поражения на выборах

Бывшая чиновница Белого дома заявила CNN, что Трамп признавал поражение на выборах

Фото: Harrison McClary / Reuters

Бывший директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах-Гриффин заявила, что бывший президент США Дональд Трамп в разговоре с ней признавал свое поражение на выборах еще в ноябре 2020 года. Об этом она рассказала в эфире телеканала CNN.

«Он признал. Он смотрел Джо Байдена по телевизору и выпалил: "Ты можешь поверить, что я проиграл этому парню?», — заявила бывшая чиновница Белого дома.

Ранее со ссылкой на осведомленные источники о скорых планах экс-президента США Дональда Трамп объявить о своем участии в выборах на пост главы государства сообщал CNN. Источники также рассказали, что на данный момент бывший лидер США находится ближе к объявлению о своем выдвижении, чем когда-либо. «Объявление до промежуточных выборов позволяет ему расчистить поле, укрепить базу доноров и получить преимущество после промежуточных выборов», — уточнили они.

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Марина Совина
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