В Литве заявили об отправке Украине оборудования для разблокирования портов

В МИД Литвы сообщили об отправке Украине военного оборудования для разблокирования портов

Украине отправили часть военного оборудования, необходимого для разблокирования морских портов на юге республики. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств Европейского союза (ЕС) в Люксембурге, передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что от поставок соответствующей техники зависит решение проблемы продовольственного кризиса. «К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро», — подчеркнул Ландсбергис.