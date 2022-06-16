Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва передала Украине партию военной техники

В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронетранспортеров M113

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Литва поставила Украине партию военной техники, завершив таким образом передачу помощи на сумму 15,5 миллиона евро. Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Вильнюс передал Киеву партию бронетранспортеров M113. В литовском военном ведомстве уточнили, что позднее украинской стороне будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для проведения работ по разминированию территорий.

Материалы по теме:
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Сегодня

В Минобороны также отметили, что Вооруженные силы Литвы обучают украинских военнослужащих пользоваться западным вооружением и предоставляют им возможности для повышения квалификации. В частности, в апреле для них были проведены учения по использованию противотанковых систем, а в июне — спецкурсы в рамках международной образовательной программы по усилению обороны.

Ранее в литовском военном ведомстве заявляли о планах закупить до конца июня управляемые ракеты «воздух-земля» для беспилотника Bayraktar TB2, который затем будет передан Украине.

В конце апреля сообщалось, что с 24 февраля Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму 100 миллионов евро. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что республика передает Украине со своих военных складов все, что только возможно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.