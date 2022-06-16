Литва передала Украине партию военной техники

В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронетранспортеров M113

Литва поставила Украине партию военной техники, завершив таким образом передачу помощи на сумму 15,5 миллиона евро. Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Вильнюс передал Киеву партию бронетранспортеров M113. В литовском военном ведомстве уточнили, что позднее украинской стороне будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для проведения работ по разминированию территорий.

В Минобороны также отметили, что Вооруженные силы Литвы обучают украинских военнослужащих пользоваться западным вооружением и предоставляют им возможности для повышения квалификации. В частности, в апреле для них были проведены учения по использованию противотанковых систем, а в июне — спецкурсы в рамках международной образовательной программы по усилению обороны.

Ранее в литовском военном ведомстве заявляли о планах закупить до конца июня управляемые ракеты «воздух-земля» для беспилотника Bayraktar TB2, который затем будет передан Украине.

В конце апреля сообщалось, что с 24 февраля Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму 100 миллионов евро. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что республика передает Украине со своих военных складов все, что только возможно.