Во «ВКонтакте» запустили новую систему

Лента роликов «VK Клипы» начнет угадывать интересы пользователей и станет индивидуальной

Бесконечную ленту роликов в социальной сети «ВКонтакте» научили непрерывно подстраиваться под интересы и настроение пользователей. О том, что сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» запустил новую рекомендательную систему, стало известно из пресс-релиза соцсети.

Разработчики в ответ на многократный рост интереса юзеров к соцсети подарили сервису «VK Клипы» обновленную технологическую платформу с высоким потенциалом производительности, которая поможет справиться с возросшей нагрузкой. Также сервис обзавелся рекомендательной системой, которая в режиме реального времени подстраивается под интересы пользователей, угадывает их настроение и непрерывно обновляется исходя из предпочтений. Система считывает позитивные и негативные реакции, комментарии, а также нажатия на кнопку «Это неинтересно».

«В среднем для одного пользователя лента перестраивается 20 раз за каждое посещение раздела "Клипы" или приложения "VK Клипы". В сумме это около 100 миллионов генераций ленты в час», — рассказал директор по машинному обучению и медиарекомендациям «ВКонтакте» Александр Дзюба.

Чтобы рекомендации были наиболее точными, алгоритмы машинного обучения анализируют каждый ролик в «VK Клипах» на предмет того, что в нем происходит, о чем там говорят, есть ли знаменитости в кадре, а также к какому жанру и категории относится видео. Кроме того, благодаря собственной нейросетевой технологи поиска дубликатов рекомендации стали разнообразнее — повторяющиеся ролики, даже если они различаются хронометражем, фильтрами или наложением шумов, будут отсеиваться.

«Более того, в топ рекомендаций теперь будет попадать в два раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и дает равные шансы абсолютно для всех авторов», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в социальной сети «ВКонтакте» появится Vmoji — виртуальный аватар. Цифровой аватар пользователя будет создаваться с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей соцсети.