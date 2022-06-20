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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о ревакцинации от COVID-19

Попова заявила, что Роспотребнадзор не планирует менять сроки ревакцинации от COVID-19

Фото: Unsplash

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыла подробности о ревакцинации от коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова ответила на вопрос о сроках ревакцинации от COVID-19 и заявила, что Роспотребнадзор не планирует их менять.

«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — подчеркнула глава ведомства.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что на данный момент россиянам рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Ранее Попова предупредила россиян об активном сезоне гриппа. Согласно ее прогнозу, он станет более опасным, чем предыдущий.

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Марина Совина
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