В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о ревакцинации от COVID-19

Попова заявила, что Роспотребнадзор не планирует менять сроки ревакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыла подробности о ревакцинации от коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова ответила на вопрос о сроках ревакцинации от COVID-19 и заявила, что Роспотребнадзор не планирует их менять.

«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — подчеркнула глава ведомства.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что на данный момент россиянам рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Ранее Попова предупредила россиян об активном сезоне гриппа. Согласно ее прогнозу, он станет более опасным, чем предыдущий.