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В России спрогнозировали дефицит бюджета

Минфин спрогнозировал дефицит бюджета в 2022 году в 1,2 процента ВВП
Антон Силуанов

Антон Силуанов . Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дефицит бюджета России в 2022 году, по прогнозам Минфина, составит 1,2 процента ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с оценками ведомства.

В 2023 году дефицит оценивается в 1,1 процента ВВП, в 2024 — в 0,9 процента, в 2025 — в 0,8 процента, следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

16 июня глава ведомства Антон Силуанов предлагал более пессимистичные прогнозы и указывал, что дефицит бюджета в текущем году может составить до 2 процентов ВВП. В январе-мае, по предварительной оценке ведомства, бюджет исполнен с профицитом в 1,495 триллиона.

При этом часть данных по бюджетной отчетности в России теперь засекречена. Информации об источниках финансирования дефицита и об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета в предварительной оценке исполнения бюджета в июне не приводилось. Минфин объясняет свое решение риском новых санкций Запада.

Ударная волна


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Платон Щукин
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