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США испугались «гипотетического» вмешательства российских хакеров в выборы

CNN: власти США пугает возможность вмешательства российских хакеров в осенние выборы

Фото: Pixabay

Власти США пугает возможность вмешательства якобы российских хакеров в выборы в стране, которые должны пройти осенью этого года. При этом чиновники осознают, что данная угроза носит лишь «гипотетический» характер, сообщает телеканал CNN.

«Пятеро действующих и бывших американских официальных лиц, которые говорили с CNN, подчеркнули, что такой сценарий остается гипотетическим», — сказано в сообщении.

По их мнению, Россия может провести небольшую кибератаку в ответ на активную поддержку западными странами Украины. Это должно повысить уровень недоверия к американской электоральной системе, к которой многие жители страны итак имеют большой ряд вопросов. Эксперты считают, что хакеры могут воспользоваться уязвимостью одной из множества местных систем регистрации избирателей, нарочно сделав так, чтобы данная атака оказалось замеченной и вызвала общественный резонанс.

Ранее бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на высший пост в 2024 году. Она также предположила, что от Демократической партии на новый срок будет выдвигаться действующий глава государства Джо Байден.

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Марина Совина
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