Клинтон решила отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году

Экс-госсекретарь США Клинтон отказалась участвовать в президентских выборах в 2024 году

Бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на высший пост в 2024 году. Свое решение она озвучила в беседе с Financial Times.

«Об этом не может быть и речи», — сказала американский политик в интервью изданию.

Клинтон также предположила, что от Демократической партии на новый срок будет выдвигаться действующий глава государства Джо Байден. Кроме того, возможно участие в выборах республиканца Дональда Трампа.

Ранее со ссылкой на осведомленные источники о скорых планах экс-президента США Дональда Трамп объявить о своем участии в выборах на пост главы государства сообщал CNN.