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Раскрыто состояние пострадавших после удара ВСУ по буровым платформам в Крыму

После удара ВСУ по буровым платформам в Крыму двое пострадавших получили ожоги

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) буровых платформ в Крыму у двоих пострадавших выявили сильные ожоги, еще у одного — тяжелое осколочное ранение. Такие данные раскрыла сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское», которые расположены в 71 километре от Одессы.

«Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги», — объяснила сенатор.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор. В спасательной операции, добавил глава региона, задействованы патрульные суда и авиация.

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Никита Абрамов
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